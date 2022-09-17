Гаврилица: Приднестровскому региону придётся авансом платить за газ

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Если „Газпром” полностью прекратит поставки природного газа в Республику Молдова, приднестровский регион должен будет вносить предоплату за приобретаемый газ. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, по словам которой, в этой ситуации приднестровский регион, как и правый берег Днестра, будет снабжаться природным газом, закупленным на международном рынке, а согласно рыночным правилам, газ должен быть оплачен заранее.

Премьер-министр говорит, что неопределённость в энергетических аспектах сохраняется, поскольку „Газпром” не говорит чётко, будет он поставлять природный газ в Республику Молдова после 1 октября или нет. Риск того, что „Газпром” полностью закроет кран, сославшись на незавершённый аудит задолженности „Молдовагаз”, есть, отмечает Гаврилица.

– У нас есть письма, в которых говорится о том, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября. Мы попросили их продлить срок, призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объёмов, но ответа всё ещё нет. Если мы собираемся получить доступ к природному газу на международном рынке или от партнёров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить аванс. Доставка природного газа на левый берег Днестра без предоплаты невозможна, – сказала Гаврилица, передаёт ipn.md.

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