Гаврилица представит состав и программу правительства в начале следующей недели

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Об этом кандидат на пост премьер-министра сообщила на своей странице в соцсети.

– Для меня это честь, и я намерена оправдать ожидания граждан. В начале следующей недели я опубликую список министров, и надеюсь, что на следующей неделе правительство уже будет избрано, – отметила она.

В феврале 2021 года Наталья Гаврилица уже баллотировалась на должность главы правительства, но тогда она просила депутатов не голосовать за неё. В итоге кандидат Майи Санду набрала 0 голосов.

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