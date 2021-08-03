Гаврилица представила свою команду: список кандидатов в министры

Гаврилица представила свою команду: список кандидатов в министры

Наталья Гаврилица представила сегодня свою команду. Список кандидатов в министры выглядит следующим образом. 

Нику Попеску – вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;

Андрей Спыну – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;

Влад Кульминский – вице-премьер по реинтеграции;

Юрие Цуркану – вице-премьер по цифровизации;

Сергей Литвиненко – министр юстиции; 

Алла Немеренко – министр здравоохранения;

Анатолие Носатый – министр обороны; 

Анна Ревенко – министр внутренних дел;

Анатолие Топалэ – министр образования и исследований;

Серджиу Гайбу – министр экономики; 

Думитру Будянский – министр финансов; 

Юлиана Кантараджиу – министр окружающей среды; 

Серджиу Продан – министр культуры; 

Марчел Спэтарь – министр труда и соцзащиты;

Виорел Герчиу – министр сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

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