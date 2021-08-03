Гаврилица представила свою команду: список кандидатов в министры

Наталья Гаврилица представила сегодня свою команду. Список кандидатов в министры выглядит следующим образом.
Нику Попеску – вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Андрей Спыну – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Влад Кульминский – вице-премьер по реинтеграции;
Юрие Цуркану – вице-премьер по цифровизации;
Сергей Литвиненко – министр юстиции;
Алла Немеренко – министр здравоохранения;
Анатолие Носатый – министр обороны;
Анна Ревенко – министр внутренних дел;
Анатолие Топалэ – министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу – министр экономики;
Думитру Будянский – министр финансов;
Юлиана Кантараджиу – министр окружающей среды;
Серджиу Продан – министр культуры;
Марчел Спэтарь – министр труда и соцзащиты;
Виорел Герчиу – министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
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