Гаврилица представила свою команду: список кандидатов в министры

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Наталья Гаврилица представила сегодня свою команду. Список кандидатов в министры выглядит следующим образом.

Нику Попеску – вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции; Андрей Спыну – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития; Влад Кульминский – вице-премьер по реинтеграции; Юрие Цуркану – вице-премьер по цифровизации; Сергей Литвиненко – министр юстиции; Алла Немеренко – министр здравоохранения; Анатолие Носатый – министр обороны; Анна Ревенко – министр внутренних дел; Анатолие Топалэ – министр образования и исследований; Серджиу Гайбу – министр экономики; Думитру Будянский – министр финансов; Юлиана Кантараджиу – министр окружающей среды; Серджиу Продан – министр культуры; Марчел Спэтарь – министр труда и соцзащиты; Виорел Герчиу – министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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