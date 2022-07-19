Гаврилица попросила США предоставить Молдове дополнительную финансовую поддержку

0

Во время рабочего визита в США премьер-министр Наталья Гаврилица попросила Всемирный банк предоставить РМ на гибких условиях новые гранты, необходимые для поддержки населения во время кризиса, спровоцированного конфликтом на Украине. Возможности выделения дополнительного финансирования на следующий год, ускорения реализации проектов в сельском хозяйстве, энергетике и инфраструктуре, а также поддержка, необходимая Молдове для структурных реформ, обсуждались на встрече Гаврилицы с президентом Банковской группы Давидом Малпас.

Глава исполнительной власти отметила, что Республика Молдова остается твёрдо приверженной процессу реформирования ключевых секторов, несмотря на все кризисы, но для реализации этих реформ нашей стране важно получить доступ к более гибким инструментам финансирования и быстрее реализовывать существующие проекты на благо народа.

– Мы по-прежнему делаем все необходимые шаги для того, чтобы этот кризис, который существует во всем мире, в меньшей степени затронул наших граждан. Мы остаёмся с людьми в этот сложный период и рассчитываем на помощь в виде грантов для управления рисками, вызванными внешними факторами, такими как военный конфликт в Украине, — подчеркнула Гаврилица.

При этом премьер-министр высоко оценила открытость Всемирного банка к содействию модернизации и трансформации приоритетных направлений, коснувшись реализуемых проектов в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и региональной инфраструктуры. В то же время, по словам премьер-министра, принимая во внимание текущую уязвимость энергетической ситуации в Молдове, всё большее значение приобретают проекты по объединению энергоресурсов и те, которые призваны способствовать повышению качества услуг тепловой энергии.

Стороны также обсудили меры по снижению инфляционного давления, обеспечению продовольственной безопасности, а также важность содействия экспорту на рынок ЕС, чтобы переориентировать выпускаемую в Молдове продукцию.

В этом контексте Дэвид Малпас отметил, что Всемирный банк останется надёжным партнёром Республики Молдова, способным внести существенный вклад в преодоление существующих трудностей, а также в продвижение долгосрочных реформ. В ближайший период будет разработана новая стратегия партнёрства с нашей страной.

В завершение встречи Наталья Гаврилица пригласила Давида Малпаса посетить Республику Молдова.

Также состоялась беседа с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо, в ходе которой обсуждались макроэкономическая ситуация, энергетическая безопасность и усилия США по укреплению партнёрства с Молдовой.

Глава исполнительной власти рассказала о проблемах, стоящих перед молдавскими властями, и подтвердила твёрдую приверженность правительства цели европейской интеграции. Наталья Гаврилица рассказала о шагах, предпринятых нашей страной для борьбы с кризисами, порождёнными региональным и глобальным контекстом, а также подчеркнула необходимость проведения реформ, предшествующих вступлению в ЕС.

Уолли Адейемо высоко оценил усилия властей по смягчению экономического воздействия, вызванного кризисом безопасности в регионе, а также прогресс, достигнутый в области демократических реформ. Заместитель министра финансов США подтвердил постоянную и последовательную поддержку США, оказываемую народу Республики Молдова для преодоления всех препятствий, существующих на данный момент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.