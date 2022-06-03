Гаврилица: Пока не решили, будем ли просить летальное оружие, но дискуссии ведутся (ВИДЕО)

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Несмотря на то, что ранее Майя Санду заявляла, что дискуссии по поводу поставок оружия в Молдову не ведутся, Наталья Гаврилица говорит об обратном. По её словам, переговоры проходят на общем уровне, а решение пока не принято.

– Мы обсуждаем с партнёрами из ЕС другие виды помощи. Пока что это общая дискуссия, мы пытаемся решить, какими будут наши запросы, будем ли мы запрашивать летальное оружие, – сказала Гаврилица в эфире передачи на общественном телеканале.

Она также добавила, что вооружение, которое в настоящее время есть в наличии у Нацармии, устарело “даже для учений”, так как вложений в эту область, как и в другие, не было, а теперь пришло время “наверстать” это.

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