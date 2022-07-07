Гаврилица: Первые переговоры о вступлении Молдовы в ЕС могут пройти только в конце 2023 года (ВИДЕО)

Гаврилица: Первые переговоры о вступлении Молдовы в ЕС могут пройти только в конце 2023 года (ВИДЕО)

Переговоры о вступлении Молдовы в ЕС могут начаться только осенью следующего года. Об этом в интервью порталу NordNews заявила Наталья Гаврилица. Премьер добавила, что “это зависит от нас и от прогресса, которого мы достигнем”. 

– У нас будет команда переговорщиков, когда ЕС примет решение начать переговоры. Возможно, это решение будет принято только в конце будущего года, в зависимости от нашего прогресса в тех реформах, на которые нам было указано. Оценка, приблизительно, произойдёт осенью будущего года, – сказала она. 
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