Гаврилица: Отношения с Россией складываются сложно, но предпосылок для визита в Москву нет

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Молдо-российские отношения складываются сложно, но на данный момент нет предпосылок для того, чтобы президент или премьер-министр отправились бы в Россию на переговоры о более низкой цене на газ. Об этом в эфире передачи на частном телеканале заявила Наталья Гаврилица. Она уточнила, что нет открытости к такого рода визитам с российской стороны.

– Я слышала мнения, что мы должны поехать и поговорить о цене на газ. Такие дискуссии готовятся, обсуждаются некоторые документы, некоторые проекты решений, но, чтобы поехать, нужны предпосылки. Этих предпосылок на данный момент нет. Происходит дипломатический обмен, обсуждаем определённые возможности встреч, вероятные решения, эти дискуссии ведутся, но открытости, которая стала бы предпосылкой для визита премьера или президента, нет, – отметила Гаврилица.

Двусторонние отношения она называет сложными и говорит, что путём различного рода деклараций российских чиновников на молдавское правительство пытаются оказать давление.

– Градус растёт. Хотят, чтобы у правительства была более умеренная позиция в отношении войны на Украине, чтобы мы не были такими настойчивыми в своём стремлении идти по европейскому пути. Мы должны оставаться спокойными, рациональными, вести дискуссии пунктуально и не реагировать болезненно, – считает премьер, передаёт tv8.md.

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