Гаврилица оправдывает ожидающийся рост тарифа на газ

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У правительства нет решений для граждан в контексте ожидаемого этой осенью повышения тарифа на газ. Наталья Гаврилица заявила в рамках передачи на частном телеканале, что газ дорожает во всём мире, и Молдова не может быть исключением.

Премьер попыталась переложить ответственность за переговоры на «Молдовагаз», хотя в дискуссиях участвует и министр экономики, представитель ПДС Сергей Гайбу.

Контракт истекает, мы должны договориться либо об его продлении, либо о заключении нового. Стоимость газа и сырья растёт во всем мире. Цены на газ выросли на европейском, на международном рынках. Посмотрим, что сможем сделать, но вопросом заключения контракта занимается «Молдовагаз», – сказала она.

Ранее стало известно, что в октябре-ноябре тариф на газ может вырасти более чем на 30%.

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