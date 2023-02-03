Гаврилица объяснила, зачем нужно продлевать режим ЧП: Так мы защищаем людей от последствий войны (ВИДЕО)

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Премьер-министр ответила на один из наиболее задаваемых гражданами вопросов – зачем власти постоянно продлевают режим чрезвычайного положения в Молдове.

– Многие недоумевают, зачем нам чрезвычайное положение, если люди не чувствуют, что мы находимся в чрезвычайном положении. Я хочу, чтобы мы никогда не чувствовали себя в чрезвычайном положении. Через комиссию мы защищаем людей от последствий войны, а в рамках текущей деятельности правительства выполняем то, что обещали: шаг за шагом строим современное европейское государство, правовое государство, с устойчивой экономикой и современным администрированием. Если люди не чувствуют ЧП, значит нам это удалось и наш подход был правильным, – сказала она.

Напомним, вчера депутаты ПДС приняли решение о продлении режима ЧП в Молдове ещё на 60 дней с 4 февраля.

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