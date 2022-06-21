Гаврилица объяснила рекордную инфляцию: Люди покупают больше те продукты, на которые выросли цены (ВИДЕО)

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Премьер-министр объяснила, с чем связана рекордная инфляция в Молдове.

– Почему у нас такая высокая инфляция? Потому что у нас определённый тип потребления, у семей ограниченные средства и они потребляют больше те продукты, на которые выросли цены – продукты питания и энергоресурсы. 45% доходов среднестатистической семьи идут на еду. В США, например, продукты питания не включают в показатели инфляции. И всё равно там инфляция более 8%, чего не было последние 50 лет, – сказала Наталья Гаврилица в эфире передачи на частном телеканале.

Ранее Гаврилица рассказала об особенности роста цен: “Если все ждут, что они повысятся, то они-таки растут”.

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