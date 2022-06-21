Гаврилица объяснила рекордную инфляцию: Люди покупают больше те продукты, на которые выросли цены (ВИДЕО)

Гаврилица объяснила рекордную инфляцию: Люди покупают больше те продукты, на которые выросли цены (ВИДЕО)

Премьер-министр объяснила, с чем связана рекордная инфляция в Молдове. 

– Почему у нас такая высокая инфляция? Потому что у нас определённый тип потребления, у семей ограниченные средства и они потребляют больше те продукты, на которые выросли цены – продукты питания и энергоресурсы. 45% доходов среднестатистической семьи идут на еду. В США, например, продукты питания не включают в показатели инфляции. И всё равно там инфляция более 8%, чего не было последние 50 лет, – сказала Наталья Гаврилица в эфире передачи на частном телеканале. 

Ранее Гаврилица рассказала об особенности роста цен: “Если все ждут, что они повысятся, то они-таки растут”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md