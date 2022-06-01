Гаврилица обиделась, что СМИ не написали, что подсолнечное масло подешевело

Наталья Гаврилица обижена на то, что пресса сообщила о подорожании подсолнечного масла до 56 леев, но “умолчала” о снижении цены. Об этом она заявила после заседания правительства.

– Когда был слух, что масло подорожает до 56 леев, я видела сотни заголовков в прессе, фото, репортажи из определённых магазинов. Сейчас цена 34 лея, но я не вижу особого интереса к этой теме. Понимаю предрасположенность некоторых редакций к написанию негативных новостей, вызывающих страх у людей, но иногда журналисты перебарщивают. Наше общество нуждается в хороших, заслуживающих доверия новостях, – сказала она.

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