Гаврилица об отставке Кантараджиу: Когда один игрок устаёт, нужно сделать замену

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Комментируя отставку министра окружающей среды, Наталья Гаврилица сравнила правительство с футбольной командой.

– Когда один игрок устаёт, а нужно двигаться быстрее или изменить стратегию, больше атаковать другие проблемы, тогда мы делаем замену и придаём новое дыхание какой-то области и приоритетам, которые должны быть реализованы, – сказала Гаврилица.

По её словам, решение об уходе Кантараджиу приняла сама. Гаврилица говорит, что есть несколько кандидатур на замещение освободившейся должности. Имя нового министра станет известно позже.

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