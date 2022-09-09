Гаврилица об отставке Кантараджиу: Когда один игрок устаёт, нужно сделать замену

Гаврилица об отставке Кантараджиу: Когда один игрок устаёт, нужно сделать замену

Комментируя отставку министра окружающей среды, Наталья Гаврилица сравнила правительство с футбольной командой. 

– Когда один игрок устаёт, а нужно двигаться быстрее или изменить стратегию, больше атаковать другие проблемы, тогда мы делаем замену и придаём новое дыхание какой-то области и приоритетам, которые должны быть реализованы, – сказала Гаврилица. 

По её словам, решение об уходе Кантараджиу приняла сама. Гаврилица говорит, что есть несколько кандидатур на замещение освободившейся должности. Имя нового министра станет известно позже.

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