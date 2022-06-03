Гаврилица об особенности роста цен: Если все ждут, что они повысятся, то они-таки растут (ВИДЕО)

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Премьер-министр Наталья Гаврилица рассказала, почему в Молдове так стремительно растут цены на всё. Оказывается, они просто стремятся оправдать ожидания граждан, пишет actualitati.md.

– У роста цен есть такая особенность – если все ожидают, что они повысятся, то они-таки растут. Очень важно умерить эти ожидания и сделать всё возможное, чтобы не допустить стремительного роста цен и тарифов, – заявила Гаврилица.

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