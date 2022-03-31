Гаврилица о росте цен: У нас рыночная экономика, мы ничего не можем сделать (ВИДЕО)

0

Правительство не может остановить рост цен в Молдове. В этом призналась Наталья Гаврилица. В ответ на возмущение радиослушателя о том, что у нас молдавские зарплаты и пенсии, но европейские цены, премьер заявила, что “верит в рост доходов населения”.

– У нас рыночная экономика. У государства нет роли регламентировать все цены, потому что мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет дефицит продуктов – вспомните 90-е годы. Мы верим в рост доходов населения, чтобы оно могло позволить себе эти цены, – сказала она.