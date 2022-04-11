Гаврилица о праздновании 9 Мая: Нам нужно думать о евроинтеграции, а не о том, что нас разделяет и пропагандирует ненависть (ВИДЕО)

0

Отвечая на вопрос, собирается ли правительство отмечать 9 Мая, Наталья Гаврилица заявила, что в сложившейся ситуации нужно отдать предпочтение тому, что нас объединяет, а не разделяет – например, европейской интеграции. А мероприятия, если и будут проводиться, должны быть скромными и напоминать “об ужасах войны”.

– Мой дедушка тоже участвовал во Второй Мировой войне. Думаю, последнее, чего бы ему хотелось – чтобы в этот день пропагандировали войну, а не мир. Мы должны вернуться к разговорам об истинном смысле этого праздника – напоминать нам об ужасах войны и необходимости сохранения мира…Я думаю, что в той ситуации, в которой мы находимся, любое мероприятие должно быть скромным, с большим уважением ко всем, кто боролся за мир. Мы должны сконцентрироваться на мероприятиях, которые нас объединяют, посмотреть, что нас объединяет, как мы можем реализовать позитивную повестку европейской интеграции, модернизации страны, повышения благосостояния людей, а не повестку, которая нас разделяет и пропагандирует ненависть, – сказала Гаврилица.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.