Гаврилица о повышении зарплат министров: Исправляем популизм

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По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, правительство приложит усилия для повышения зарплат всем работникам бюджетной сферы. Она отметила, что повышением зарплат министров корректируется популизм.

По словам Гаврилицы, до сих пор министры получали меньшую зарплату, чем государственные секретари, а это несправедливо. Премьер подчеркнула также, что с февраля все бюджетники будут получать повышенную на 1300 леев заработную плату, – передаёт ipn.md.

Согласно решению, принятому в конце прошлого года, с января 2023 года министры будут получать повышенную заработную плату с 19 тысяч леев брутто-зарплаты до 28 тысяч леев в месяц. Премьер-министр считает оправданным повышение зарплаты министров, особенно в контексте увеличения нагрузки, связанной с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Я верю в достойную заработную плату. Продолжу работать над повышением заработной платы в бюджетной сфере, чтобы обеспечить рост производительности труда. Сейчас мы исправим ошибку, тот популизм, который был раньше, когда у министров зарплата была ниже, чем у госсекретарей и глав ведомств. Уровень окладов министров будет возвращен в шкалу окладов в соответствии с единой системой оплаты. Но необходимо сделать гораздо больше. Особенно в контексте того, что мы стали государством-кандидатом на вступление в ЕС, а это означает приложение значительных усилий государственного сектора по приведению законодательства РМ к законам Сообщества, к европейским стандартам. Безусловно, это усилие по повышению заработной платы будет продолжено, – сказала Наталья Гаврилица в эфире передачи „Puncte de Reflecție” на канале Vocea Basarabiei.

Кроме того, по словам премьер-министра, с февраля на 1300 леев будут повышены зарплаты и других бюджетников.

В начале февраля зарплата работников бюджетной сферы, а именно, из системы образования, повысится на 1300 леев. Мы продолжаем работать над сбором средств, чтобы можно было платить повышенную заработную плату. В среднем это рост на 15% после прошлогоднего роста на 11% для всех работников бюджетной системы. Если рассматривать увеличение в прошлом и в этом году, то это увеличение на 26%. Разумеется, этого недостаточно, – сообщила премьер-министр.

С 1 января 2023 года минимальная заработная плата по полной программе в 169 часов в месяц увеличена до 4 тысяч леев. Кроме того, в этом году пенсии будут проиндексированы на 14%.

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