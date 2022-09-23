Гаврилица о новом тарифе на газ: Спросите у НАРЭ, как они пришли к такой цене

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Премьер-министр Наталья Гаврилица посоветовала журналистам спросить у НАРЭ, откуда взялся тариф на газ в почти 30 леев.

– Вы должны спросить у НАРЭ, как они пришли к этим расчётам. Мы видим, что цены в мире растут, но мы понимаем, что должен быть предел – столько, сколько могут себе позволить люди. Правительство внедрит программы помощи гражданам, – сказала она.

Гаврилица также отметила, что отопительный сезон ещё не начался, а власти ждут 1 октября, когда, согласно контракту, закупочная формула станет более выгодной. Она также призвала всех к солидарности, сообщает unimedia.info.

Напомним, с 1 октября куб газа для населения будет стоить 29 леев 26 банов.

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