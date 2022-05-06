Гаврилица о Георгиевской ленте: Для празднования мира нам не нужен символ войны

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“Граждане должны понимать, что Россия, напавшая на Украину, использует в этой войне Георгиевскую ленту. Для празднования мира нам не нужна лента, ставшая символом войны”, – заявила в интервью радиостанции “Свободная Европа” премьер РМ Наталья Гаврилица.



– Чтобы праздновать мир, нам не нужна эта лента, которая теперь является символом войны. И я думаю, что многие граждане осознают это, дело не в этнической принадлежности, не в национальности…Посмотрите, как страны Средней Азии, такие как Кыргызстан и Казахстан, запретили ленту и даже запретили парад или демонстрации 9 мая только потому, что сейчас не подходящее время. Ведь никто не танцует на похоронах соседа, здравый смысл диктует праздновать иначе, праздновать символы мира, а не символы войны. И очень важно, чтобы каждый гражданин понимал это, мы находимся в чрезвычайной ситуации, имеем право запретить публичные демонстрации, но мы этого не делаем, мы не запрещаем празднование 9 мая как дня, когда был установлен мир, – сказала она.

Премьер-министр добавила, что 9 мая правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы избежать провокаций и обеспечить общественный порядок.

– Если мы посмотрим на закон, то санкциями за использование этой ленты являются штрафы или общественная работа. Мы живём в современном мире, у нас есть видеозаписи, у нас есть возможность санкционировать не обязательно на месте, потому что, естественно, если это скопление людей, то не будете наказывать всех сразу и не бросите вызов толпе, – отметила Наталья Гаврилица, пишет ipn.md.

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