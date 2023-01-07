Гаврилица: Несмотря на кризис и войну, мы по-прежнему привержены европейскому вектору

0

В своём выступлении перед немецкими парламентариями глава молдавского кабинета министров рассказала о проблемах, с которыми столкнулась Республика Молдова с начала войны против Украины, а также о действиях правительства, направленных на обеспечение европейского, демократического и процветающего будущего.

– Мы получили мощный мандат от граждан Республики Молдова, чтобы начать процесс глубоких преобразований нашей страны в современное европейское государство, с независимой судебной системой, эффективным государственным управлением, устойчивой и долгосрочной моделью экономического развития, а также с привлекательным инвестиционным климатом. Несмотря на войну, мы по-прежнему полностью привержены этой смелой программе структурных реформ, которая лежит в основе нашей стратегической цели — стать полноправным членом Европейского союза, — заявила на заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге Германии Наталья Гаврилица.

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер также отметила “печальные экономические последствия энергетического шантажа Российской Федерации, которая сократила объемы поставляемого в Молдову природного газа, что также привело к значительному подорожанию энергоресурсов”.

– Цена за газ, которую мы должны были платить в 2022 году “Газпрому”, выросла в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Поэтому было важно компенсировать рост цен на энергоносители, особенно для наиболее уязвимых слоев нашего населения. Нам удалось начать строительство линии электропередачи, которая соединит электрическую сеть Республики Молдова с румынской. Кроме того, мы предприняли меры по ускорению использования возобновляемых источников энергии, а также по повышению энергоэффективности общественных и частных зданий, — отметила глава кабинета министров.

Наталья Гаврилица поблагодарила всех присутствующих парламентариев, которые поддержали дополнительную поддержку, предоставленную Германией для смягчения последствий энергетического кризиса и кризиса с беженцами, в особенности за поддержку европейского пути Молдовы. Гаврилица также рассказала о реформах, инициированных в сфере правосудия, широких программах цифровизации и инноваций, а также о мерах по повышению инвестиционной привлекательности Республики Молдова. В этой связи премьер призвала немецких бизнесменов проанализировать инвестиционные возможности нашей страны, передаёт moldpres.md.

В рамках визита в Берлин молдавский премьер провела двустороннюю встречу с лидером группы ЕНП в Европейском парламенте, председателем Европейской народной партии, евродепутатом Манфредом Вебером, с председателем Европейского парламента Робертой Метсола, другие беседы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.