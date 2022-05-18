Гаврилица не знает, вырастет ли тариф на электроэнергию: Как скажет НАРЭ, так и будет

Гаврилица не знает, вырастет ли тариф на электроэнергию: Как скажет НАРЭ, так и будет

Наталья Гаврилица допускает рост тарифа на электроэнергию, если НАРЭ сочтёт убедительными доводы поставщика о необходимости увеличения цены. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов. 

– Я много раз говорила: расчёты об обоснованности или необоснованности требований о росте тарифов делает НАРЭ. В зависимости от расчётов и применяемой методологии они должны сказать: оправдано или нет, допускается или нет увеличение тарифа, – сказала Гаврилица, добавив, что “конечно, мы не хотим роста цен”. 

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