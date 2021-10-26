Гаврилица не верит, что в больницах больше нет мест: “Немеренко сказала мне, что всё в порядке”

Гаврилица не верит, что в больницах больше нет мест: “Немеренко сказала мне, что всё в порядке”

Наталья Гаврилица говорит, что нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом нет. В этом её заверила Алла Немеренко. Заявления были сделаны в рамках передачи на частном телеканале. 

Она опровергла слова Иона Чебана о том, что мест больше нет.

– Это неправда. Согласно информации, представленной мне Аллой Немеренко, Министерство здравоохранения каждое утро и каждый вечер проверяет наличие мест в районных и национальных больницах и открывает новые. По нашей информации, это не так, – сказала она. 

Стоит отметить, что за минувшие сутки было госпитализировано ещё 200 человек с коронавирусом. 815 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 228 – в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 33 человека.

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