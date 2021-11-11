Гаврилица не считает нужным представлять отчёт всем депутатам – только фракции ПДС

Гаврилица не считает нужным представлять отчёт всем депутатам – только фракции ПДС

Премьер не намерена представлять отчёт о 100 первых днях деятельности возглавляемого ей правительства всем депутатам. Это она дала понять, отвечая на вопросы прессы. 

– Мы говорили о достижениях за первые 100 дней в рамках фракции (ПДС – прим.ред.). Обозначили приоритеты на будущее, – сказала она. 

Что касается информирования граждан, то они, как отметила Гаврилица, могут узнавать о деятельности правительства из пресс-конференций и телепередач.

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