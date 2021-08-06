Гаврилица не поддержит закон для молдавских производителей: Соглашение об ассоциации с ЕС важнее (ВИДЕО)

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Кандидат в премьеры дала понять, что возглавляемое ею правительство не поддержит закон, который предусматривает, что 50% товаров в молдавских супермаркетах должны быть отечественного происхождения. Наталья Гаврилица подчеркнула, что выступает против законодательных инициатив, противоречащих Соглашению об ассоциации с ЕС, и считает, что местные производители должны конкурировать с импортёрами.

– Правительство РМ должно быть доверительным партнёром на международном уровне. Это значит, что мы должны соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС. Любое решение проблем фермеров не должно нарушать Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле, – сказала она.

Гаврилица также выразила надежду на то, что парламент наведёт порядок в Совете по конкуренции, а тот проанализирует порядок доступа местных производителей к торговым сетям.

В ответной реплике депутат Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа отметил, что закон, направленный на поддержку аграриев, не противоречит ни Соглашению об ассоциации с ЕС, ни нормам Всемирной торговой организации, и напомнил Гаврилице, что каждая страна должна защищать своих производителей.

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