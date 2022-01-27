Гаврилица не отказалась от компенсации государства за газ

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Премьер-министр заявила, что пока не успела, но “обязательно сделает это”.

– Если честно, у меня не было времени это сделать, но я знаю про этот механизм и в один из вечеров в ближайшие дни мы с родителями сделаем это, – сказала Наталья Гаврилица.

Напомним, ранее АО “Молдовагаз” объявило, что все потребители, которые хотят отказаться от компенсации государства за газ, могут сделать это, подав соответствующее заявление, однако до сих пор такой возможностью воспользовались всего 75 человек.

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