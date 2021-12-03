Гаврилица не исключает введения новых антиковидных мер в Молдове

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В рамках пресс-конференции премьер-министр заявила, что в преддверии зимних праздников из-за штамма “омикрон” могут быть введены новые меры против распространения коронавируса.

– Учитывая тот факт, что этот штамм вызывает беспокойство мирового сообщества, а также то, что приближаются зимние праздники, в ближайшее время мы обсудим, какие меры могут быть приняты для того, чтобы защитить граждан и предотвратить новую волну, – сказала Наталья Гаврилица.

Стоит отметить, что в последнее время число новых случаев коронавируса в Молдове снизилось, однако риски новой волны из-за появления штамма “омикрон” остаются высокими.

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