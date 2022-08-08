Гаврилица: Нас ждёт тяжёлая зима, со множеством вызовов

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“Мы должны называть вещи своими именами: многие люди в нашей стране живут тяжело, а наши рычаги ограничены, потому что многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся, являются мировыми и затрагивают даже самые отдалённые уголки света, в том числе страны, гораздо богаче нас”. Об этом Наталья Гаврилица заявила во время представления отчёта по первому году деятельности возглавляемого ей кабинета министров. Гаврилица сказала, что кабмин делал всё возможное и даже невозможное, чтобы снизить влияние кризисов на граждан.

Речь, в частности, пояснила она, идёт о выделенных людям зимой компенсациях, расширении категорий получателей и увеличении суммы выплаты. Фермерам частично компенсировали расходы на топливо, увеличили фонд субсидирования. Гаврилица также упомянула о начатой реформе юстиции, инфраструктурных и иных проектах, о разблокировании внешней помощи, об удешевлении ряда госуслуг и о расширении списка компенсируемых лекарств. Полученный РМ статус страны-кандидата на вступление в ЕС премьер считает доказательством доверия со стороны партнёров “после долгих лет изоляции на международном уровне”.

⁃ Мы были как пожарные, которые тушили возникавшие на каждом шагу пожары. Но, несмотря ни на что, нам удалось добиться того, чтобы Молдова встала на правильный путь, как мы это обещали гражданам, – добавила она.

В то же время Гаврилица признала, что принятых мер было недостаточно для того, чтобы облегчить гражданам их долю, а будущее страны – сумрачно.

⁃ Нас ждёт тяжёлая зима, со множеством вызовов, и мы готовимся к ней уже сейчас. Предстоит много работы, – сказала она.

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