Гаврилица: Нам необходима дополнительная поддержка от наших партнёров на Западе

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Премьер-министр Наталья Гаврилица провела сегодня встречу с членами делегации ЕС в Республике Молдова – Комитета парламентской ассоциации Европейского союза (CPA RM-UE) во главе с депутатом Европарламента Зигфридом Мурешаном.

Глава кабинета министров выразила благодарность европейским парламентариям за поддержку, оказанную Республике Молдова в процессе интеграции в Европейский союз и получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Стороны провели ретроспективу действий, предпринятых властями Республики Молдова для реализации девяти условий, сформулированных Европейской комиссией для достижения европейских устремлений нашей страны. В этом контексте Наталья Гаврилица выразила заинтересованность Молдовы в скорейшем доступе к финансовым инструментам подготовки к вступлению (IPA) в качестве новых кандидатов в ЕС.

– Мы благодарны за оказанную помощь в укреплении энергетической безопасности нашей страны. В этот сложный период на глобальном уровне в условиях энергетического кризиса, который набирает обороты в Республике Молдова, нам необходима дополнительная поддержка со стороны наших партнёров на Западе, в том числе через бюджетное финансирование и создание механизма солидарности внутри общей платформы ЕС по закупкам энергии, – отметила Гаврилица. – Это первый визит Комитета парламентской ассоциации после того, как Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Большинство моих коллег в Европарламенте понимают, что, оказывая помощь Молдове, мы помогаем себе. Мы приняли к сведению послания, которые вы озвучили, и вынесем их на платформу Европарламента, — заявил Зигфрид Мурешан.

Стороны обсудили ситуацию в сфере энергетики, макроэкономические изменения и усилия по созданию рабочих мест и предприятий, а также реформу правосудия, которая продолжает оставаться одним из основных приоритетов исполнительной власти. Глава кабмина отметила, что в процессе реализации находятся новая стратегия и план действий по обеспечению независимости и неподкупности судебной системы на 2022-2025 годы. В этом контексте члены делегации ЕС упомянули, что будут проанализированы варианты предоставления необходимой финансовой поддержки для реализации этих инициатив.

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