Гаврилица на заседании Совета по ассоциации Молдова-ЕС: Нужно быть едиными и солидарными в поддержке Украины, которая сегодня борется за завтрашнюю Европу

0

VII заседание Совета по ассоциации Республика Молдова—Европейский союз состоялось во вторник в Брюсселе. Это первое заседание после предоставления нашей стране статуса кандидата на вступление.

Премьер-министр Наталья Гаврилица, возглавляющая молдавскую делегацию, подчеркнула необратимую приверженность Республики Молдова европейскому пути и заявила о реформах, реализованных для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, чтобы иметь возможность перейти к следующему этапу — началу переговоров о присоединении.

– Изменения касаются таких областей, как правосудие, борьба с коррупцией, эффективное управление, хорошее функционирование экономики. Они представляют собой не только условия для продвижения по европейскому пути, но и шаги, необходимые для того, чтобы государство могло предложить гражданам Республики Молдова возможность достойно и качественно жить в процветающей и независимой стране, — заявила Наталья Гаврилица.

Глава кабинета министров отметила, что двусторонний диалог никогда не был в лучшем состоянии, чем сейчас, а расширенное и разностороннее сотрудничество между Европейским союзом и Республикой Молдова будет способствовать улучшению процесса вступления в ЕС.

– Война России в Украине изменила мир, нужно быть едиными и солидарными в поддержке Украины, которая сегодня борется за завтрашнюю Европу, — также сказала Гаврилица.

Премьер поблагодарила за предоставленную Европейским союзом Молдове финансовую помощь и отметила, что Кишинёв продолжает рассчитывать на неё.

На мероприятии рассматривался и уровень реализации Соглашения об ассоциации, отмечалась очень хорошая динамика двусторонних отношений. Республика Молдова далее планирует присоединиться к общей зоне платежей SEPA и роуминга, а также к нескольким программам ЕС, таким как Customs, Fiscalis, EU4Health и др.

– Ваша страна добилась успехов в области науки, исследований, международных отношений и энергетики. Молдова сейчас более подготовлена ​​и более энергонезависима. Мы рекомендуем вам продолжить реформу правосудия, борьбу с коррупцией и принять избирательное законодательство в соответствии с международными рекомендациями, — заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Совет по ассоциации также утвердил совместное заявление, касающееся всех сфер сотрудничества.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.