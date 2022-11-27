Гаврилица: Молдова рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС весной 2023 года

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Республика Молдова рассчитывает начать переговоры о вступлении в Европейский союз весной следующего года и надеется на поддержку Литвы в этом плане. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на совместной пресс-конференции с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните после встречи в Кишинёве, передаёт publika.md.

Гаврилица заявила, что, несмотря на все трудности, вызванные кризисом, который переживает наша страна, молдавские власти по-прежнему сосредоточены на европейском пути и выполнении девяти условий Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

– Мы говорили о процессе оценки выполнения обязательств, которые взяла на себя наша страна для начала переговоров о присоединении, которые стартуют в марте и завершатся отчётом в октябре 2023 года. И в этом смысле мы очень рассчитываем на поддержку Литвы в нашем намерении начать переговоры как можно скорее после выполнения этих условий, – сказала Гаврилица. – Я заверяю вас в твёрдой поддержке Литвы на вашем пути к европейской интеграции. Литва знает, как тяжело работать над внедрением реформ, но это, безусловно, укрепит вашу страну и её учреждения. У Молдовы есть все шансы добиться успеха, – считает Ингрид Шимоните. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.