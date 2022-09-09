Гаврилица: Я не родилась ради должности премьера и не держусь за неё, но слухи о моей отставке “сильно преувеличены”

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Правительственные перестановки не заканчиваются. Некоторые министры и руководители агентств будут заменены до конца сентября, заявила в рамках программы на частном телеканале Наталья Гаврилица. При этом слухи о своей отставке она назвала “сильно преувеличенными”.

– С самого начала мандата я слышу слухи о моей отставки, и отвечу на это в стиле Марка Твена: “Слухи о моей отставке сильно преувеличены”. Я не родилась для должности премьер-министра и я не держусь за неё, но пока я буду чувствовать, что вместе с командой смогу способствовать борьбе с последствиями кризиса, я буду направлять на это все свои усилия, – уточнила она.

Правительство Натальи Гаврилицы было избрано 6 августа 2021 года голосами 61 депутата ПДС.

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