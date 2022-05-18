Гаврилица: Инфляция выросла, потому что нет реформы юстиции. Кроме самой Украины, мы – самая пострадавшая от войны страна

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Правительство продолжает искать оправдания рекордной инфляции. По словам Натальи Гаврилицы это объясняется, в том числе, отсутствием реформы юстиции. Премьер говорит, что Молдова – наиболее пострадавшая от войны, кроме самой Украины, страна. При этом в соседнем государстве инфляция на 10% ниже, чем в РМ.

– У нас на самом деле очень высокая инфляция, вызванная структурными недостатками экономики Республики Молдова. Импорт выше, чем производство местной продукции и экспорт. Об этом говорилось многие годы, но не было вызывающих доверия мер, как, например, реформа юстиции, чтобы у нас были инвестиции, чтобы была конкурентная среда. Кроме того, мы беднее, чем другие страны. Если семья бедная, на что она больше тратит? На питание и на энергоресурсы. Как раз они больше всего и подорожали. В других странах на это тратят меньше, – сказала Гаврилица.

Премьер также добавила, что, кроме самой Украины, Молдова – самая пострадавшая от войны страна, потому что “мы окружены Украиной и у нас нет мостов с Румынией”.

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