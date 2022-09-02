“Гаврилица и её министры должны уйти”: ПСРМ инициирует процедуру отставки правительства (ВИДЕО)

Как было обещано ранее, этой осенью ПСРМ инициирует процедуру отставки правительства Натальи Гаврилицы. Об этом в эфире передачи ” Тема” на “Первом в Молдове” заявил исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он отметил, что этого хотят подавляющее большинство граждан Молдовы, а социалисты разделяют это чаяние людей и будут добиваться этого.

– В любом случае, будут народные протесты, будут национальные протесты, будет давление людей, потому что люди не хотят мириться с тем, что власть ничего не делает, а лишь призывает их экономить или кормит их какими-то пропагандистскими трюками, обещаниями светлого будущего. А кто доживет до этого светлого европейского будущего? А будет нам кого интегрировать в какие-то структуры через 5-10 лет? Безусловно, сегодня запрос людей на перемены адекватен и требует решения. Партии должны объединяться, протесты должны быть национальными, давление на власть должно расти. Внешние партнеры ПДС должны услышать и увидеть, что происходит. Мы объявили в конце прошлой сессии, что в сентябре, когда парламент вернётся с каникул, мы инициируем процедуру отставки правительства. Мы тщательно к этому готовимся, у нас большое количество аргументов и мы считаем, что данное правительство должно уйти. Сегодня подавляющее большинство и политических партий, и граждан республики будут поддерживать этот процесс, – сказал Батрынча.

В правительстве данные заявления пока не прокомментировали.

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