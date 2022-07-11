Гаврилица – гражданам: Просим вас набраться терпения, чтобы увидеть результаты начатых реформ

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Первый год правления ПДС оказался не таким, как его представляла самая правящая партия. В этой ситуации руководство страны просит граждан не переставать верить и набраться терпения, чтобы увидеть результаты начатых реформ. Об этом сегодня на представлении отчёта заявила премьер Наталья Гаврилица.

– Вы голосовали за хорошие времена и за хороших людей. Несмотря на то, что мы сталкиваемся с тяжёлыми временами и совершаем ошибки, мы не забыли, что обещали. Мы продолжаем строить лучшую Молдову. У нас есть решения для большинства кризисов, – сказала она.

Честность, порядок, человечность – по мнению Натальи Гаврилицы, эти 3 слова характеризуют первый год правления ПДС. Одним из главных достижений она назвала получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

– Мы вернули Западу веру в то, что Молдова заслуживает быть в европейской семье. Когда я езжу в территории, люди говорят, что это большое достижение, потому что многие не верили в то, что это возможно. Теперь наш путь ясен, – сказала она.

Говоря об инфляции, Гаврилица признала, что чудесных решений для борьбы с ней и её последствиями у властей нет, но они будут стараться помогать людям.

– Первый год правления был не таким, каким мы ожидали, что он будет, но мы извлекли урок и просим у вас веры и терпения, чтобы вы увидели все результаты уже начатых реформ…Правительство производит конкретные результаты, которые каждый ощутит в своём кошельке, – призвала премьер.

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