Гаврилица: Государство становится слабее из-за распускаемых блогерами слухов

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Действующее правительство будет работать до конца своего мандата, так как пользуется поддержкой парламентского большинства и президента страны. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила Наталья Гаврилица, призвав не верить слухам о скорой отставке кабмина.

– С самого начала полномочий нашего правительства постоянно ходят слухи о кадровых перестановках…Как ослабляется государство? Через слухи, которые распространяют всякие блогеры и инфлюенсеры. Слухи ослабляют государство, потому что многие люди, которые зависят от руководства того или иного министерства, сидят и не выполняют свою работу, так как ждут ухода министра. Разговоры о перестановках непродуктивны. Хочу заверить вас, что мы сильная команда и у нас 4-летний мандат, – сказала Наталья Гаврилица.

При этом премьер не исключает новых кадровых перестановок в правительстве, но имена не называет. В том числе об этом, по словам Гаврилицы, шла речь на нашумевшем воскресном заседании в президентуре.

– Такие дискуссии нормальны для демократической страны. В целом обсуждалось совершенствование акта управления. Были обсуждения, потом были перестановки, сейчас надо успокоиться. Нас ждёт суровая зима. Мы – один парламент и одно правительство под руководством госпожи президента, работающие над улучшением жизни граждан. Если понадобится, если через месяц обстоятельства изменятся, то могут быть кадровые перестановки, но я не хочу чтобы на этом спекулировали, – подытожила премьер.

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