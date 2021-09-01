Гаврилица: Если учителя не хотят вакцинироваться, пусть ищут другую работу (ВИДЕО)

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Тысячи непривитых от коронавируса учителей рискуют остаться на улице. А всё потому, что правительство настаивает: педагоги должны вакцинироваться, а о бесплатных тестах для них не может быть и речи. Недовольным Наталья Гаврилица советует искать другую работу.

В рамках программы на частном телеканале премьер подтвердила ранее озвученную правительством позицию: государство не станет выделять деньги на тестирование учителей на коронавирус раз в две недели. Они должны будут делать это за свой счёт.

– Бесплатные тесты нужны тогда, когда нет бесплатной вакцинации, когда нет политики государства, направленной на то, чтобы остановить пандемию, – пояснила свою позицию Гаврилица.

Выход есть, сказала она, и это – вакцинация. А те, кто не согласен с этим, могут начинать искать другую работу.

– Когда они (учителя прим.ред.) заходят в классы, общаются с детьми и подвергают риску их и их семьи, они должны вакцинироваться. Если они не хотят вакцинироваться – пусть ищут другое занятие, – подытожила премьер.

Впоследствии, после программы, Наталья Гаврилица написала на своей странице в соцсети, что сожалеет о сказанном.

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