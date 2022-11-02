Гаврилица: Если сегодня у нас всё ОК, это не значит, что так будет всю зиму (ВИДЕО)

Гаврилица: Если сегодня у нас всё ОК, это не значит, что так будет всю зиму (ВИДЕО)

Премьер-министр говорит, что «только в конце месяца мы узнаем, во сколько точно нам обойдётся купленное электричество, и только тогда мы решим, можем ли мы позволить себе покупать по таким контрактам электроэнергию или её нужно будет отключать».

Заявление было сделано на заседании правительства.

Если сегодня у нас всё ОК, это не значит, что так будет всю зиму, – сказала Наталья Гаврилица.

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