Гаврилица довольна работой Немеренко и не собирается отправлять её в отставку

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Несмотря на пугающую динамику смертности и негодование общества в связи с тем, как в Молдове обстоит ситуация с коронавирусом, Наталья Гаврилица довольна работой Аллы Немеренко и отправлять её в отставку не собирается. Об этом она накануне заявила журналистам.

Гаврилица похвалила Немеренко за открытость к СМИ и за прошедшую не так давно кампанию по вакцинации. Что касается заявления министра о том, что государство не должно тратить деньги на лечение невакцинированных граждан, премьер заявила, что Немеренко ничего такого не имела в виду, а её слова просто неверно интерпретировали.

Напомним, что вчера фракция БКС инициировала в парламенте отставку министра здравоохранения.

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