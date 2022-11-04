Гаврилица допускает отключения электричества в часы пик и переход на онлайн-обучение

Гаврилица допускает отключения электричества в часы пик и переход на онлайн-обучение

Премьер говорит, что такая вероятность прописана в самых мрачных сценариях, однако правительство сделает всё возможное, чтобы не допустить этого. Заявления были сделаны в рамках интервью общественной радиостанции. 

– Попытаемся не прибегать к отключениям в часы пик, но я не могу исключать такой вариант. Мы должны экономить, искать планы C, D, не расслабляться, понимать, что сейчас очень сложный период, – сказала она. 

Гаврилица также отметила, что “мы сделаем всё возможное, чтобы не переходить на онлайн-обучение”, однако признала, что в сценариях правительства есть и такой вариант.

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