Гаврилица допускает, что в мае “Газпром” может отключить Молдову от газа

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Премьер-министр говорит, что “Газпром” может расторгнуть контракт на поставки газа в Молдову, так как молдавская сторона не выполнила взятые на себя в договоре обязательства. Об этом Наталья Гаврилица заявила в рамках программы на частном телеканале.

– На самом деле есть риск расторжения с 1 мая контракта “Газпромом”, – сказала она.

Гаврилица добавила, что есть объективные причины, по которым молдавская сторона не смогла выполнить прописанные в контракте условия. Премьер надеется, что “Газпром” учтёт их. Однако, как именно на данный момент проходят дискуссии на эту тему, она не знает.

– Дискуссии проводятся в рамках определённой процедуры на платформе Наблюдательного совета. Не знаю результатов последних дискуссий, но “Молдовагаз” постоянно ведёт переговоры с “Газпромом”, – подчеркнула она.

Вне зависимости от решения “Газпрома” газ в Молдове будет и после 1 мая, уверяет премьер, вот только по какой цене – большой вопрос.

– Купим на рынке, но проблема в цене. Хорошо, что лето, не так много потребляем, но для экономических агентов и для бюджета это всё равно проблема, – подытожила Гаврилица.

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