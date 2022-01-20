Гаврилица: Будем просить ввести ЧП столько раз, сколько будет надо

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Правительство будет просить парламент ввести в стране чрезвычайное положение столько раз, сколько это будет необходимо. Об этом на заседании законодательного органа заявила Наталья Гаврилица.



– Несмотря на то, что мы не хотим управлять страной, объявляя чрезвычайное положение, мы будем приходить сюда столько раз, сколько будет необходимо, чтобы быть уверенными в том, что у людей есть газ, отопление, электричество и другие необходимые услуги, – сказала она.

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