Гаврилица: Будем просить ввести ЧП столько раз, сколько будет надо

Гаврилица: Будем просить ввести ЧП столько раз, сколько будет надо

Правительство будет просить парламент ввести в стране чрезвычайное положение столько раз, сколько это будет необходимо. Об этом на заседании законодательного органа заявила Наталья Гаврилица. 

– Несмотря на то, что мы не хотим управлять страной, объявляя чрезвычайное положение, мы будем приходить сюда столько раз, сколько будет необходимо, чтобы быть уверенными в том, что у людей есть газ, отопление, электричество и другие необходимые услуги, – сказала она. 

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