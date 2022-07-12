Гаврилица: Борьба с коррупцией заложена в ДНК этого правительства

0

Премьер-министр Наталья Гаврилица провела сегодня встречу с главой Европейской прокуратуры Лаурой Кёвеши. Стороны обсудили реформирование юстиции и перспективы сотрудничества нашей страны с Европейской прокуратурой путём обмена опытом и оперативного сотрудничества в борьбе с финансовым мошенничеством и контрабандой.

В ходе обсуждений глава кабинета министров отметила, что нулевым приоритетом исполнительной власти остаётся борьба с коррупцией, а правоохранительные органы Молдовы уже предпринимают ряд действий по расследованию крупных случаев коррупции, выявлению и взысканию активов, выведенных за границу.

Таким образом, созданы новые механизмы, которые позволят проводить расследование уголовных дел в отсутствие обвиняемых и осуждать преступников, бежавших из Молдовы. Исполнительная власть также одобрила применение механизма расширенной конфискации имущества, обретённого незаконным путём.

Премьер-министр рассказала также о реформе прокуратуры, судебной системы и принятии Закона о предварительном отборе, на основании которого неподкупность потенциальных кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совет прокуроров (ВСП) будут проверены.

– С первых месяцев мы сделали приоритетом реформу системы правосудия. Без настоящей реформы мы не сможем ни интегрироваться в большую европейскую семью, ни развить страну. Мы открыты для сотрудничества с Европейской прокуратурой, чтобы вместе найти эффективные методы для быстрого и действенного внесения изменений, а борьба с коррупцией заложена в ДНК этого правительства, — подчеркнула Гаврилица.

В свою очередь, Лаура Кёвеши высоко оценила усилия властей по получению статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, подчеркнув, что действия, предпринятые до сих пор исполнительной властью, и начатые реформы поддерживаются Европейской прокуратурой.

– Я здесь, чтобы передать вам это подтверждение поддержки. Мы ясно видим, что вы хотите перемен, и хотя реформы длятся долго, самая сложная часть — это изменение менталитета, а не систем, – сказала она, сообщает moldpres.md.

Стороны также обсудили сотрудничество между органами уголовного розыска Республики Молдова и прокурорами Европейской прокуратуры (EPPO), первого учреждения уголовного розыска на уровне ЕС. В связи с этим планируется подписание соглашения о сотрудничестве, которое будет способствовать обмену стратегической информацией между EPPO и Генеральной прокуратурой, а также экстрадиции лиц, объявленных в розыск.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.