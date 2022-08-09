Гаврилица: Бомбы и ракеты продолжат влиять на ситуацию в Молдове (ВИДЕО)

– Бомбы и ракеты, которые ежедневно разрушают жизни, бизнес и инфраструктуру в соседней стране, продолжат влиять и на нас. Мировой энергетический кризис вынуждает нас быть готовыми к любому сценарию. В этом контексте важно не позволять манипулировать собой тем, кто желает нам зла, кто хочет втянуть нас в войну, и ищет, как рассорить людей, – сказала она.