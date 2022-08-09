Гаврилица: Бомбы и ракеты продолжат влиять на ситуацию в Молдове (ВИДЕО)

Гаврилица: Бомбы и ракеты продолжат влиять на ситуацию в Молдове (ВИДЕО)
Молдова будет продолжать ощущать на себе последствия конфликта в соседней Украине. Об этом заявила Наталья Гаврилица. В коротком видеоролике, снятом по итогам первого года деятельности возглавляемого ей кабинета министров, премьер предупредила: впереди – сложный период для всего мира и, особенно, для нашего региона. 

– Бомбы и ракеты, которые ежедневно разрушают жизни, бизнес и инфраструктуру в соседней стране, продолжат влиять и на нас. Мировой энергетический кризис вынуждает нас быть готовыми к любому сценарию. В этом контексте важно не позволять манипулировать собой тем, кто желает нам зла, кто хочет втянуть нас в войну, и ищет, как рассорить людей, – сказала она.
Гаврилица также заверила, что в итоге мы справимся с этими кризисами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md