Гаврилица – аграриям: Не ждите госпомощи из-за роста цен на топливо, а опустошайте свои банковские счета

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Пусть тратят свои сбережения. Таков был ответ молдавского премьера сельхозпроизводителям, которые пожаловались на рост цен на топливо и удобрения.

Наталья Гаврилица заявила, что пока не получила обращение фермеров, однако призвала их компенсировать рост цен за счёт средств, вырученных в результате реализации хорошего урожая прошлого года.

– Понимаем, что период сложный, так как растут цены на сырье, не производящееся в Молдове. Есть дефицит на международных рынках, есть и дефицит, связанный с транзитом удобрений из России через Украину. Это означает, что профильные ассоциации должны искать более дорогие альтернативные пути. Однако в прошлом году был хороший урожай и рекордные цены на сельхозпродукцию, у большинства аграриев есть сбережения, – сказала Гаврилица.

Два дня назад ассоциация «Сила фермеров» потребовала у правительства срочно обсудить сложившуюся ситуацию, отметив беспрецедентный рост цен на топливо и удобрения, отмечает actualitati.md.

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