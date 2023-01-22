Гастроэнтеролог развенчал миф о пользе молока и соды при изжоге

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Нежелательно избавляться от изжоги с помощью молока и соды. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Александр Андреев.

– Для снятия симптомов часто советуют пить молоко. Действительно, этот напиток помогает смыть кислоту со стенок пищевода и успокоить слизистую желудка. Однако молоко само стимулирует выработку желудочного сока – облегчение может быстро смениться новым приступом жжения, – предупреждает врач.

Кроме того, специалист напоминает, что этот метод противопоказан людям с непереносимостью лактозы – молочного сахара.

Как отмечает гастроэнтеролог, второй по популярности рецепт – вода с содой – также является нежелательным, передает gazeta.ru.

– Как и в случае с молоком, положительный эффект здесь держится недолго. При контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ. Орган увеличивается в размере, а изжога возвращается. Частое употребление соды также опасно нарушением водно-солевого баланса в организме, – отметил он.

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