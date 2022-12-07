Гастроэнтеролог порекомендовала не пропускать завтрак

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Лучше не отказываться от завтрака, чтобы организм был в стабильном и сбалансированном состоянии в течение дня. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Людмила Соснина.

– Именно утром наш организм нуждается в заряде бодрости и настроения, поступлении энергии. Где взять энергию? Конечно, из пищи! С ней мы получаем необходимые белки, жиры и углеводы для полноценного существования. Где взять настроение и бодрость? Тоже из пищи! С ней мы получаем необходимые витамины, микроэлементы, белки для синтеза гормонов счастья и настроения (серотонин, дофамин, эндорфины), — рассказала специалист.

Она пояснила, что в первые часы после сна в организме повышен гормон стресса — кортизол. После еды его уровень снижается, и в организме устанавливается баланс. Если же по утрам нет желания есть, это говорит о плотном приёме пищи перед сном.

– Важно, что по утрам особенно эффективно работают органы желудочно-кишечного тракта, наиболее активны ферменты. Когда вы едите в утренние часы, запускается перистальтика желудочно-кишечного тракта, стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в жёлчном пузыре, — перечислила врач.

По её словам, головному мозгу для нормального функционирования постоянно нужна глюкоза, которую мы получаем из углеводов. Поэтому на завтрак рекомендуется принимать богатую углеводами пищу, чтобы получить необходимый заряд энергии на весь день, пишет iz.ru.

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