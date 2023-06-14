Гастроэнтеролог назвала напиток, приводящий к раннему старению кожи

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Содержащий много полезных веществ фруктовый фреш при злоупотреблении может спровоцировать преждевременное старение кожи и проблемы с поджелудочной железой. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

– Свежевыжатые соки – источник витаминов, но злоупотреблять ими не стоит. Такие соки содержат большое количество сахара. Например, в одном среднем яблоке (200 граммов) – около 20 граммов сахара, а в стакане свежевыжатого сока примерно три таких плода, соответственно – 60 граммов сахара, это больше семи чайных ложек, – отметила врач.

Лишний сахар не только негативно отражается на фигуре, но и ухудшает выработку коллагена, что приводит к преждевременному старению кожи и перегружает поджелудочную железу, которая отвечает за регуляцию уровня глюкозы в крови, добавляет Кашух. Из-за большого количества сахара употребление таких соков рекомендуется ограничить людям с диабетом, а из-за высокой кислотности фрешей из цитрусовых и яблок их не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, свежевыжатые соки способствуют выработке мочевой кислоты, а ее переизбыток повышает риск возникновения подагры – это нарушение обмена веществ, которое сопровождается отложением солей в суставах и почках, передает rg.ru.

– Поэтому к “полезным для здоровья” свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам – время от времени можно позволить ароматный фреш, но ежедневно употреблять их не стоит, лучше заменить их фруктами”, – рекомендует врач.

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