Гармошкой дорожка

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О некачественном ремонте центральной улицы Кишинёва

Вокруг главного столичного проспекта Штефана чел Маре разгорается нешуточный скандал. На его ремонт было затрачено €11,5 млн, но через короткое время дорога пошла трещинами.

Дефекты вместо эффектов

Эта дорожная артерия в числе ещё двух улиц (К. Негруцци и В. Александри) ремонтировалась в ходе первого этапа реализации проекта «Городские дороги». Всего в рамках программы, финансируемой за счёт кредитов от ЕБРР (€10,3 млн), специального фонда «Зелёная энергия» (€1,4 млн) и собственно средств бюджета мун. Кишинёв (€9,5 млн), запланировано реабилитировать шесть столичных дорог (на втором этапе – ул. 31 Августа, Тигина и Александру чел Бун), протяжённостью в 14,3 км.

На каждой из трёх улиц, отремонтированных на первом этапе (а это период управления муниципием Кишинёв Дорином Киртоакэ), спустя небольшой отрезок времени после сдачи объектов в эксплуатацию выявлялись дефекты. Так было с улицами Негруцци, В. Александри, так случилось и с проспектом Штефана чел Маре.

Главную столичную артерию ремонтировали два года – с 2015 по 2017-й, хотя изначально планировалось весь объём работ выполнить за 12 месяцев. Но и на сегодняшний день этот объект по документам не сдан в эксплуатацию из-за многочисленных дефектов: в одних местах образовались большие трещины, в других выявлен «плавающий асфальт».

Это результат неправильного управления этим проектом… Сознательно и с согласия определённых лиц допускались нарушения технологического процесса.

В тюрьму им дорога!

В ноябре 2019 года, одержав победу на местных выборах, мэр Ион Чебан серьёзно озаботился состоянием реабилитированной главной столичной улицы. Он решил инициировать экспертизу, чтобы специалисты высказались по поводу качества проведённых ремонтных работ, хотя даже невооружённым взглядом видно, что состояние дорожного полотна плохое. Мэр Кишинёва убеждён, что все, кто виноват в некачественном ремонте столичных улиц, должны сидеть в тюрьме.

Спросите временщиков

Что же касается экс-градоначальника Дорина Киртоакэ, то он своей вины в плохом ремонте проспекта не видит. Мол, после него было ещё достаточное количество временных руководителей, с которых и нужно спрашивать.

– Что касается проспекта Штефана чел Маре, то всё пошло не так после моей незаконной отставки из мэрии и утверждения на должность временных назначенцев, – прокомментировал СМИ экс-мэр Киртоакэ.

Сознательный вред

О непрозрачности расходования финансовых средств при проведении ремонтных работ ещё до избрания в местную столичную власть неоднократно говорил тогда гражданский активист, а ныне вице-мэр по вопросам градостроительства Виктор Киронда. Нежелание кишинёвских чиновников периода правления либералов отчитываться об освоении выделяемых на ремонт денег вызывало сомнение об их использовании по назначению.

Для экспертизы качества укладки асфальта на проспекте Штефана чел Маре мэрией была привлечена частная компания, которая на минувшей неделе представила кишинёвской власти результаты исследования. По словам вице-мэра Виктора Киронды, в ходе технической экспертизы были обнаружены нарушения. Теперь представителям правоохранительных органов, которым передали отчёт экспертов, предстоит выявить виновных в плохом качестве ремонта главного проспекта столицы.

– Это результат неправильного управления этим проектом. Не хочу говорить, кто виноват, но, насколько я понимаю, в данном случае можно говорить о ряде уголовных дел. Сознательно и с согласия определённых лиц допускались нарушения в технологическом процессе. И всё, что мы можем сейчас сделать, это, с одной стороны, прояснить ситуацию и дать компетентным органам провести расследование, чтобы наказать тех, кто это допустил, а с другой – посмотреть, как исправить недавно отремонтированный участок, – сказал Киронда.

Вице-мэр заметил, что места, где образовались трещины, предстоит повторно реабилитировать. Денежные средства на эти работы попробуют изыскать в муниципальном бюджете. А лучше бы заставить компенсировать тех, по чьей вине дорога пошла трещинами. Ведь с компании, которая занималась реабилитацией, уже ничего не вытащить – говорят, она обанкротилась. Надо же, как вовремя…

Анастасия Погодина