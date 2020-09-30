Набитый коноплёй гараж нашли в Сороках (ВИДЕО)

Набитый коноплёй гараж нашли в Сороках (ВИДЕО)

665 растений конопли и несколько приспособлений для употребления наркотических веществ обнаружили в ходе обысков, прошедших в Сороках.

По данным правоохранителей, в преступной деятельности были замечены трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В результате обысков в одном из гаражей были обнаружены сушёные растения конопли, а также приборы для употребления наркотических веществ.

Правоохранители проводят расследование с целью установления всех обстоятельств случившегося и задержания причастных лиц.

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