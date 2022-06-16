Галина Додон: Хватит, прошу вас. Всему есть предел (ВИДЕО)

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“Это политическое дело, возбуждённое с целью очернить моего супруга”, – заявила журналистам Галина Додон. Сегодня прокуроры предъявили ей обвинение в соучастии в незаконном обогащении и запретили выезжать из страны в течение двух месяцев. “С нами ведут себя самым низким образом, провели обыски у родителей, запугали их. Обыскали даже дворовой туалет. Что там искали, не знаю. Смею предположить, что следующим будет наш сын, который возвращается домой на каникулы, что ему могут запретить ездить на учёбу в Россию”, – рассказала супруга экс-президента.

Галина Додон отметила, что не признаёт обвинения ни в свой адрес, ни в адрес своего мужа. Она также отметила, что в тюрьме держат её брата, который честно заработал деньги в России и приехал в Молдову, чтобы вложить их в дело в родном селе.

– Наши мамы больны, и им не разрешают приехать и увидеться с внуками, сыном. Хватит, прошу вас. Всему есть предел, – призвала супруга Игоря Додона.

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