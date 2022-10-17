Гайбу призвал аграриев «усвоить урок» виноделов

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Министр экономики РМ Серджиу Гайбу призывает аграриев «усвоить урок» молдавских производителей вина, которые успешно переориентировались на европейские рынки после эмбарго, введённого РФ на молдавские вина в 2006 году, и повысить качество продукции.

Призыв министра связан с августовским решением Россельхознадзора ввести ограничения на поставки молдавских фруктов и овощей.

– Это не ново. Мы оглядываемся на 30 лет назад и видим целый список таких решений. Мы должны смотреть на это как на бизнес. Бизнес должен рассматривать это как фактор риска. Я уверен, что урок 2006 года в винодельческой отрасли, который на самом деле дал гораздо лучшее качество вина, усвоен. Другие экономические агенты, которые всё ещё надеются на определённые вещи, должны научиться тому же. Это объективные реалии, — сказал министр экономики Серджиу Гайбу в эфире «Радио-Молдова».

После того, как в середине августа Россией были введены временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из 34 районов Республики Молдова, Россельхознадзор 7 октября объявил о возобновлении поставок плодоовощной продукции с трёх предприятий Оргеевского района, к которым позже присоединили ещё четыре предприятия.

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