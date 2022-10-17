Гайбу призвал аграриев «усвоить урок» виноделов

Гайбу призвал аграриев «усвоить урок» виноделов

Министр экономики РМ Серджиу Гайбу призывает аграриев «усвоить урок» молдавских производителей вина, которые успешно переориентировались на европейские рынки после эмбарго, введённого РФ на молдавские вина в 2006 году, и повысить качество продукции.

Призыв министра связан с августовским решением Россельхознадзора ввести ограничения на поставки молдавских фруктов и овощей.

– Это не ново. Мы оглядываемся на 30 лет назад и видим целый список таких решений. Мы должны смотреть на это как на бизнес. Бизнес должен рассматривать это как фактор риска. Я уверен, что урок 2006 года в винодельческой отрасли, который на самом деле дал гораздо лучшее качество вина, усвоен. Другие экономические агенты, которые всё ещё надеются на определённые вещи, должны научиться тому же. Это объективные реалии, — сказал министр экономики Серджиу Гайбу в эфире «Радио-Молдова».

После того, как в середине августа Россией были введены временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из 34 районов Республики Молдова, Россельхознадзор 7 октября объявил о возобновлении поставок плодоовощной продукции с трёх предприятий Оргеевского района, к которым позже присоединили ещё четыре предприятия.

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